PM de Andradina captura morador de Minas Gerais procurado pela Justiça

ANDRADINA – A Polícia capturou na madrugada de sábado (20), o ajudante geral M. P. L. F., de 25 anos, residente na cidade de Estrela do Sul/MG, por força de um mandado de prisão por condenação de 02 anos pelo crime do artigo 155 – Furto – do Código Penal, em regime inicial fechado. Encaminhado ao plantão policial, permaneceu à disposição da Justiça, aguardando remoção para seu estado de origem.

A captura do condenado aconteceu por volta dos 40 minutos deste sábado (20), quando os policiais de Força Tática 1º Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti, Cb PM Amorim e Sd PM Cleyton (estagiário), em patrulhamento pela área central da cidade com a finalidade de evitar furtos no comércio, avistaram o indivíduo próximo da linha férrea no cruzamento das Ruas Paes Lemes x Rua Manoel Teixeira de Freitas, sendo prontamente abordado e revistado, nada de ilícito fora localizado.

Em pesquisa pela sistema Prodesp (Centro de Processamento do Estado de São Paulo), não foi encontrado nenhum Mandado de Prisão (MP) em aberto porém, o abordado declarou que responde a dois processos, um por furto e outro por receptação por seu estado de origem, Minas Gerais.

Diante desta informação os policiais entraram em contato com a Polícia Militar de Minas Gerais e obtiveram do CB PM Norberto, daquela Instituição, a informação de um Mandado de Prisão expedido pela comarca de Estrela do Sul/MG, em 08/10/2019 pelo Juiz Marcio Jose Tricote, no regime fechado, com pena de 02 anos pelo crime do artigo 155 – Furto – do Código Penal. Não há informações sobre o andamento do processo por receptação.

Diante dos fatos o abordado foi conduzido à Delegacia Seccional, ocasião em que foi feito contato com a Delegacia Regional de Araguari/MG, onde foi confirmado o Mandado de Prisão em aberto, ficando ele então recolhido na carceragem da Seccional à disposição da Justiça. Durante a manhã do mesmo sábado ele foi recolhido à cadeia de Pereira Barreto, aguardando remoção para seu estado de origem.