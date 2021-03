Acidente no trevo de Itapura deixa 5 feridos, um deles em estado grave

ITAPURA – Um acidente ocorrido na sexta-feira (19), na rodovias Gerson Dourado Oliveira, a “Rodovia dos Barrageiros”, no trevo de acesso à cidade de Itapura, deixou cinco pessoas feridas, uma delas em estado mais grave. Todos foram socorridos para o hospital de Ilha Solteira, tendo as 4 vítimas da mesma família medicadas e liberadas. Já o motorista que estava sozinho em outro veículo precisou permanecer hospitalizado. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando a família constituída por uma médica, seu esposo e dois filhos, seguiam pela ‘rodovia dos Barrageiros”, sentido Ilha Solteira/Rondon, quando, a bordo de um Jeep Compass, na cor preta, e ao chegar no trevo de acesso à Itapura, bateu violentamente contra um Fiat Uno Vivace, pertencente a empresa Suzano, ocupado apenas pelo motorista.

Com o violento impacto do na lateral-direita do Vivace, o Compass acabou capotando, ficando com as quatro rodas para cima. Os 4 integrantes da família sofrera, ferimentos leves, como contusões e escoriações e foram ajudados a sair do veículo por motoristas que passavam pela rodovia no momento do acidente.

Já o motorista do veículo da empresa Suzano, permaneceu internado no hospital da cidade de Ilha Solteira com hemorragia no tórax. O Vivace sofreu grande amassamento em sua lataria, lado direito, teto e capô. O Jeep Compass também sofreu grandes prejuízos materiais.

TRAGÉDIA EM VICINAL

No último domingo (14), um acidente na vicinal que liga o trevo da UHE de Três Irmãos para o bairro Entre Rios, acabou deixando cinco vítimas fatais, sendo 4 da mesma família: marido, esposa e dois filhos do casal, além de um amigo que seguia no VW Parati, na cor vermelho.

Segundo informações, morreram na tragédia o casal A. F. S., e M. B. C. E., seus dois filhos K. E. P. (5 anos) e Y. V. P. (2 anos), além do amigo E. P. Conforme o apurado, os cinco estavam a bordo de uma veículo VW Parati, na cor vermelha, retornando para o assentamento que moravam, quando, por motivos a serem apurados pela Polícia Civil, bateu violentamente o automóvel na traseira de uma carreta tanque carregada com óleo diesel.

Com a violenta batida, as cinco pessoas morreram na hora. Não houve princípio de incêndio nos veículos.