PM desenvolve ações conjuntas de fiscalização em cidades de atuação do 28º BPM I

Com as medidas restritivas promulgadas em todo o Estado de São Paulo desde o início de março no combate à COVID-19, a Polícia Militar, a fim de apoiar os Órgãos de Vigilância Sanitária do estado e dos municípios, vem desenvolvendo ações conjuntas com intuito de diminuir focos de aglomerações de pessoas.





É sabido que o novo Coronavírus é de fácil transmissão e o contágio se dá no contato entre as pessoas, por isso a importância de se manter o distanciamento social, principalmente nos momentos em que se pode evitar isso.

Além de apoiar os Órgãos de Vigilância, a Polícia Militar também está desencadeando a Operação Toque de Restrição, que acontece nos 645 (seiscentos e quarenta e cinco) municípios de SP. Após as 20h de cada dia, policiais militares patrulham as ruas e orientam a população para que sigam às medidas impostas pelo governo, com a intenção de evitar o contágio do vírus e, assim, diminuir o número de infectados e a sobrecarga do sistema de saúde.

Se não há necessidade de estar com outras pessoas, evite o contato, sua vida vale muito mais para você sua família!

Polícia Militar, você pode confiar!