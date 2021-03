Aposentado é preso com arma de fogo após desentendimento com vizinho

ANDRADINA – Um aposentado de 85 anos, residente no Lote 106 do bairro Timboré/Porto de Areia, foi preso pela PM na manhã do último dia 22 de fevereiro, acusado de porte ilegal de arma de fogo depois de flagrado em seu automóvel com uma espingarda tipo cartucheira, calibre 24, sem numeração ou marca aparente, com uma munição intacta. Na casa dele foram localizadas ainda mais munições do mesmo calibre, além de material para confecção de mais munições. Encaminhado ao 2º DP, o delegado arbitrou fiança de R$ 1,2 mil, sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade.

A prisão do aposentado aconteceu quando a equipe de Força tática formada pelo sargento PM Alexander e cabo PM Wladison, com apoio dos cabos PM Batista e Eduardo, foi solicitada para dar atendimento a uma ocorrência pelo Assentamento Timboré/Porto de Areia de ameaça, onde um dos envolvidos estaria de posse de faca e possuía uma arma de fogo, devido a gado solto pelas imediações do bairro rural Timboré.

Quando os policiais militares se deslocavam para o bairro Timboré pela vicinal José Rodrigues Celestino, altura do KM 2, avistaram um veículo VW Gol, na cor vermelha na contramão. Ao notar a aproximação da viatura, o motorista portou-se de maneira suspeita, sendo então abordado. Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado.

Porém, na busca veicular os PMs localizaram uma espingarda tipo cartucheira, de 2 canos, calibre 24, coronha de madeira, sem numeração ou marca aparente, com uma municiada intacta.

Questionado a respeito da arma encontrada, o aposentado informou que teria se desentendido com uma pessoa em relação a um gado que estava solto ao redor de seu sítio. Segundo ele, esta pessoa apoderou-se de uma faca mais foi desarmada pelo próprio aposentado. Quanto a sua arma de fogo disse que já possuía a mesma há muito tempo.

Ainda pelo local da abordagem, logo compareceu a outra pessoa envolvida na briga e confirmou aos policiais o motivo da discussão. O aposentado apresentava lesões superficiais no pulso esquerdo e dedo anelar da mão esquerda, possivelmente causadas no momento que desarmou o rival.

Após ouvir previamente os dois homens envolvidos, os PMs resolveram fazer uma vistoria na casa do aposentado para averiguar se haveria mais munições. E para surpresa dos policiais foram localizados 01 cartucho intacto e 03 deflagrados, todos calibre 24, além de 74 espoletas, 274 esferas de chumbos e um pote de pólvora, tudo utilizado para fabricação de mais munições do mesmo calibre. Além de todo esse material, outras duas facas também foram apreendidas.

Diante do material ilícito localizado e da vítima da ameaça confirmar as informações, foi dada voz de prisão ao aposentado por infringir o artigo 14 da Lei 10.826 de 22 de Dezembro de 2003. Primeiro ele foi conduzido até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, para sutura do corte na mão esquerda e em seguida apresentado no 2º Distrito Policial.

O delegado Raoni Spetic Selva ratificou a voz de prisão, arbitrando fiança de um salário mínimo, no valor de RS 1.100,00, que foi paga sendo o aposentado ouvido e liberado. Porém, o veículo VW Gol em que ele estava ficou recolhido por estar com o licenciamento vencido.