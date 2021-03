Agricultor é preso acusado de posse ilegal de arma de fogo e receptação

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira (03), o agricultor G. S., o “Taro”, de 49 anos, residente no Lote 31, do assentamento Timborezinho, no Timboré/Porto de Areia, acusado de posse ilegal de arma de fogo e receptação, ao ser flagrado com um revólver calibre .32mm, com seis munições, além de uma motocicleta com registro de furto. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e o delegado arbitrou fiança de um salário mínimo (R$ 1.100,00), sendo paga para que ele responda ao processo em liberdade.

A detenção do agricultor aconteceu quando, no início da noite desta quarta-feira, policiais militares de Andradina receberam denúncia anônima dando conta que “Taro” estaria de posse de uma motocicleta de cor vermelha, produto de furto, pelo seu bar localizado na estrada do porto de areia, pelo bairro Timborézinho.

Os policiais militares sargento PM Estigarribia, cabos PMs Gerônimo e Yoshio deslocaram-se até o bar citado e rapidamente encontraram a motocicleta na área do estabelecimento, sem placas e com a numeração do chassi suprimida (pinada).

Foi realizada a consulta via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar, através da numeração do motor, sendo constatado que seria a motocicleta Honda/CG 150 Titan ESD, na cor vermelha, furtada pelo município de Guaraçai, em dezembro de 2020. “Taro” nãos e encontrava pelo bar.

Os policiais foram ao sítio onde ele residia e o indagaram sobre a motocicleta localizada em seu bar, tendo ele admitido a propriedade da moto.

Foi realizada vistoria em sua residência sendo localizado um revólver calibre .32, numeração 829610, carregado com seis munições intactas.

Diante do material ilícito localizados, foi dada voz de prisão em flagrante a “Taro” por infrigir o artigo 12 da lei 10826/03 – posse ilegal de arma e pelo artigo 180 do código penal – recepção.

Conduzido ao plantão permanente, junto com a moto, foi autuado em flagrante sendo arbitrada fiança no valor de R$ 1100,00, que foi paga pelo autuado, para responder ao processo em liberdade. A motocicleta vai passar por perícia.