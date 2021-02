Estudante ferido em acidente entre moto e caminhão no bairro Santa Cecília

ANDRADINA – O estudante do curso de eletricidade, L. V. F., de 30 anos, residente na rua Piauí, na Vila Mineira, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, além de apresentar confusão mental, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de terça-feira (24), no cruzamento das ruas Bandeirantes com Vicente Char, no bairro Santa Cecília. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi liberado depois de um período de observação. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o estudante pilotava a Titan 150cc FAN, na cor preta, pela rua Bandeirantes, no sentido centro/bairro santa Cecília, tendo como destino a Promon, onde havia trabalhado até recentemente antes de iniciar o curso de eletricista, quando, poucos metros depois de passar por debaixo do viaduto da rodovia Integração, teve a trajetória interceptada pelo caminhão VW na cor vermelha, de uma empresa de bebidas.

Sem tempo para frear, o rapaz bateu o capacete contra a cabine do caminhão e a moto na ponta do parachoque, os dois dianteiros, lado esquerdo. Com o choque o rapaz foi lançado no asfalto, sofrendo as escoriações e contusões pelo corpo.

Além dos ferimentos e devido a pancada da cabeça na cabine do caminhão e, mesmo protegida por capacete, a vítima apresentava confusão mental, não se lembrando o que havia acontecido. Mesmo após receber alta, ele estava confuso, disse uma irmão dele.

O QUE DISSERAM OS VISITANTES

O motorista e o ajudante do caminhão, pertencente a uma empresa de bebidas da cidade de Presidente Prudente informou à reportagem que eles haviam efetuado uma entrega em Araçatuba e rumava para a filial de Andradina, localizada no parque empresarial próximo do trevo de acesso ao bairro Timboré.

Porém, o GPS indicou que a empresa estaria localizada no trevo da rua Bandeirantes com rodovia Integração, no bairro Santa Cecília, rumando para lá. Eles ao chegarem ao local e constataram o erro quando o GPS novamente os “mandou” para a rodovia Marechal Rondon.

Ao iniciar a conversão, o ajudante ainda olhou para ver se algum veículo se aproximava pela rua Bandeirantes mas, como ele não percebeu ninguém, disse ao motorista para prosseguir, momento em que o estudante se aproximou rapidamente e não conseguiu desviar a tempo de evitar a colisão.

Funcionários da filial de Andradina foram ao local do acidente para prestar ajudante aos moradores de Presidente Prudente, além de agilizar o futuro ressarcimento de eventuais prejuízos.