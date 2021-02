PM apreende arma de fogo após briga entre três pessoas em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar apreendeu no final da tarde de sexta-feira (26), uma arma de fogo depois de ser acionada para atender ocorrência de disparo de arma de fogo pela rua Olavo Bilac, centro, em Castilho, envolvendo três pessoas, sendo pai e filho contra um outro indivíduo. Como não houve vítimas e nenhum deles assumiu a propriedade da arma, a Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o envolvimento de cada um, apreendendo a arma e liberando os três envolvidos.

A apreensão da arma aconteceu quando os policiais, Cabo PM Marcio e soldado PM Alencar chegaram no endereço citado do disparo de arma de fogo e encontraram um rapaz identificado por V., 20 anos, ajudante, morador do local, na calçada em frente do imóvel. Abordado e revistado, em busca pessoal localizaram em seu bolso quatro munições intactas de calibre .38 e duas cápsulas deflagradas do mesmo calibre.

Questionado sobre a procedência das munições, o rapaz informou que dois homens, apontados como G. e R., teriam invadido a residência e efetuado dois disparos no interior da sala, que acabaram acertando as paredes.

Também que, durante a luta corporal travada entre eles a arma caiu no chão, e as munições teriam se desprendidas do tambor da arma, em seguida os dois deixaram o local com o revólver vazio.

Diante de tais informações os policiais militares iniciaram patrulhamento pelo bairro com objetivo de localizar os dois indivíduos citados, quando foram localizados o comerciante G., 42 anos, pai de R., 20 anos, desempregado, ambos moradores de Castilho.

Ao avistar a viatura militar, o comerciante entregou para a equipe do CB PM Marcio e SD PM Alencar, um revólver calibre.38, na cor preta, 6 polegadas e com capacidade para 6 munições, narrando uma história totalmente diferente da apresentada inicialmente pelo outro envolvido, afirmando que a arma pertencia a V., de 20 anos e que a mesma foi tomada dele durante a discussão entre os três.

Diante das divergências de informações, os três suspeitos foram encaminhados ao pronto socorro de Castilho para serem submetidos a curativos, pois apresentavam ferimentos devido à briga que tiveram momentos antes da chegada da PM e em seguida foram apresentados na Delegacia de Polícia do município, onde a delegada plantonista determinou a elaboração de ocorrência de disparo de arma de fogo e apreensão da mesma, junto com as munições para, posterior averiguação sobre a veracidade dos fatos.

Uma investigação será determinando para se apurar o grau de envolvimento de cada um dos envolvidos e a quem pertence a arma. Ao afinal da ocorrência os três envolvidos foram liberados.

A equipe de perícia técnica composta por Gilcinéia e o fotografo Paulo compareceu no local dos disparos, onde realizaram os trabalhos e apreenderam dois projéteis que estavam alojados na parede da residência.