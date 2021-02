Homem Ã© morto a tiros apÃ³s entrar na frente do filho que seria baleado, em AraÃ§atuba

Homem foi baleado no bairro Chácaras TV, na noite desta quinta-feira (18); Samu constatou óbito no local

ARAÇATUBA – Vandineudo Rodrigues Pereira, de 54 anos, foi assassinado a tiros na noite de quinta-feira (18), em Araçatuba (SP). O corpo foi encontrado na Travessa Sérgio Cardoso, bairro Chácaras TV. Uma equipe do Samu chegou a ser acionada e constatou o óbito no local.

De acordo com as primeiras informações, a vítima tentou separar uma briga entre seu filho e outro vizinho devido a desinteligência entre casal.

O autor efetuou dois disparos que seriam para acertar o filho da vítima, porém V. R. P., entrou na frente dos disparos e foi atingido na cabeça. O autor do crime não foi preso e a arma não foi encontrada.

A Polícia Militar preservou o local do crime. Outras detalhes sobre as circunstâncias do homicídio estão sendo apuradas e a ocorrência apresentada na Delegacia de Polícia.

O local foi periciado pela Polícia Científica e o corpo encaminhado para exame necroscópico no IML (Instituto Médico Legal) e depois liberado para a família providenciar o sepultamento.

Fonte: RP10