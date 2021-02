COVID 19: Fim de estoque suspende vacinação em Andradina

ANDRADINA – O Governo de Andradina/SP informou nesta sexta-feira (19), que acabou o estoque de vacinas no município o que levou a Secretaria de Saúde a suspender a vacinação contra a Covid-19 neste sábado (20) e domingo (21). A vacinação estava destinada a pessoas com na faixa etária 80 – 84 anos. A cidade manterá o cronograma assim que receber mais lotes da vacina.

Segundo o secretário de Saúde de Andradina, João Leme, as vacinas não são suficientes para um Drive Thru e o município espera receber nova remessa apenas na semana que vem para dar prosseguimento a vacinação na cidade. “Enquanto os novos lotes não chegam a Secretaria de Saúde vai se focar no importante trabalho de cadastramento populacional, isso independe da vacina, mas estamos aproveitando a oportunidade para estimular cadastro pois ele serve para orientar nossas ações”, disse o médico

Segundo a enfermeira Carla Back afirmou que o cadastramento poderá ser feito pelos Agentes Comunitários de Saúde que passarão nas casas também à noite e nos fins de semana e o auto cadastro também estará à disposição através de um link no site da Prefeitura de Andradina Já na semana que vem.

“Através deste cadastro é que podemos organizar as ações de saúde em Andradina, a recomendação é que não recebam os agentes de saúde dentro de casa por conta da propagação do Coronavírus”, disse Carla Back.

No Boletim Oficial da Covid 19 que vai ao ar todas as sextas-feiras pelas redes sociais da Prefeitura de Andradina, o vice prefeito Dr Paulo Assis informou que existem cinco pessoas internadas na Enfermaria da Santa Casa e seis na UTI Covid, sendo cinco vindos das cidades de Tupi Paulista, Castilho e Murutinga do Sul.

SECOM/Prefeitura