Irmão do vereador Hernani da Bahia em estado gravíssimo após atropelamento

ANDRADINA – Está internado na UTI – Unidade de Tratamento Intensivo da Santa Casa de Araçatuba, para onde foi transferido, o desempregado Dionisio Martins, de 63 anos, residente no cruzamento das ruas Aquidauana com Quintino Bocaiuva, bairro Santo Antônio, depois de se envolver em gravíssimo acidente de trânsito na manhã de domingo (10), na estrada vicinal José Rodrigues Celestino, que demanda ao bairro timboré/Porto de Areia. No dia do acidente ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, mas devido a gravidade dos ferimentos, foi transferido imediatamente.

Dionisio Martins é irmão do vereador reeleito, Hernani Martins, o “Hernani da Bahia”, que já esteve várias vezes acompanhando a evolução do caso dele e informou que o estado de saúde é gravíssimo, já que houve afundamento da parte de trás do crânio da vítima.

Segundo o próprio vereador Hernani informou a reportagem, seu irmão teria ido levar uma mulher até um sítio localizado na estrada que dá acesso ao bairro Timboré/Porto de Areia e, logo depois de deixa-la na propriedade rural, retornava para Andradina pilotando um monociclo de 50 cilindradas, na cor preto, quando, menos de um Km, foi violentamente atropelado.

Ele usava capacete do tipo aberto e, ao que tudo indica, a proteção de segurança teria caído e o veículo atropelador acabou provocando um grande ferimento na cabeça dele. Depois do acidente a vítima já ficou inconsciente.

Familiares do homem até desconfiam que o atropelamento tenha sido proposital, já que ele teria passado a noite com essa mulher e a levava de volta para o Timboré na manhã seguinte e, depois de derruba-lo do ciclomotor, o motorista do automóvel causador do acidente tenha passado por cima do corpo do desempregado, provocando os graves ferimentos na cabeça dele.

Hernani informou ainda que os médicos estão céticos quanto a recuperação de seu irmão e disse para os familiares aguardarem as próximas horas para outra avaliação das atividades cerebrais, como vem fazendo desde que o desempregado foi internado na UTI da Santa Casa de Araçatuba. Ele corre risco de vida.

O caso foi registrado pela Polícia Militar n o plantão da Delegacia Seccional de Andradina e repassado para a DIG – Delegacia de Investigações Gerais da Polícia Civil para tentar descobrir qual veículo e quem o dirigia quando provocou o acidente.