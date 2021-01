Ladrão furta moto Falcon em frente de residência em Castilho

CASTILHO – A Polícia Civil do município está em busca de imagens de câmeras de seguranças que possam ajudar a identificar uma, ou mais pessoas, que na madrugada de terça-feira (12), furtaram a motocicleta Honda Falcon 400cc, na cor preta, placa DXJ5C19, ano 2007, pertencente ao funcionário do Friboi de Andradina, Joelson Júnior. Na ocasião em que percebeu o furto, a Polícia Militar foi acionada, realizou patrulhamento, mas não localizou a moto, nem identificou nenhum suspeito.

Segundo informações, o furto aconteceu quando o rapaz, que é sobrinho do vereador Ailton Pereira (eleito presidente da Câmara) e do ex-vereador “Odair do Caminhão”, estava na casa da sua namorada residente no Bairro Nelson Borges e a moto estava estacionada na calçada em frente da casa e, ao sair para ir trabalhar de madrugada, próximo das 3h30, não encontrou mais a mesma onde havia deixado.

Desesperado, ele ainda fez buscas nas proximidades e, constatando que a Falcon havia mesmo sido furtada, acionou a Polícia Militar. Quem souber de algo nos avise telefone para contato: 018 991347628.

LOCALIZADA

No final do desta terça-feira (12), a Polícia Militar localizou a motocicleta escondida em uma casa no loteamento “Quinta dos Castanheiras”, em Andradina. A reportagem aguarda o desfecho da ocorrência e maiores informações serão publicadas assim que possível.