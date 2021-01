Casal de namorado ferido ao trombar Biz em vaca deitada na vicinal de Paranápolis

ANDRADINA – O casal de namorado formado por G. D. A., de 22 anos e A. C. P., 18 anos, sofreu ferimentos pelo corpo ao se envolver em acidente de trânsito na noite do último sábado (02), no Km 04 da estrada vicinal Emitério Castilho Gimenzes, próximo do antigo clube Lagoinha (desativado). Socorrido pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foram medicados e liberados posteriormente. A Polícia Militar registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu próximo de 22h, pouco tempo depois dos dois saírem do sítio do avó da jovem de 18 anos, localizado no assentamento Arizona e, menos de 100 metros após tomarem sentido à Andradina, a bordo da motoneta Biz, na cor cinza, acabaram batendo contra uma vaca deitada no leito carroçável da estrada vicinal, em um trecho asfaltado.

Com o choque os namorados caíram no asfalto, tendo ele sofrido luxação (deslocamento) do ombro esquerdo, além de escoriações pelo corpo, felizmente leve. Já a jovem sofreu um corte profundo na canela da perna esquerda, próximo da dobra do pé, e também escoriações leves pelo corpo. Analisados no local pelos bombeiros, não havia sinais de fraturas pelos corpos de nenhum dos dois envolvidos.

No choque contra o animal, a motoneta sofreu quebra do paralama dianteiro, retrovisor direito, além de riscos na carenagem. Depois do acidente a vaca entrou em um sítio vizinho e os policiais e bombeiros foram procura-la para identificar marcas do possível proprietário, que poderá responder pelo crime de negligência na cautela de animal.

TRAGÉDIA NO MESMO HORÁRIO

Enquanto bombeiros atendiam a ocorrência desse atropelamento do casal na Biz contra uma vaca que estava deitada no meio da estrada vicinal que passa ao lado do Lagoinha, acontecia uma tragédia na cidade de Castilho, quando outro casal, em uma Titan 150cc, bateu contra um cavalo que estava no leito da estrada vicinal Orlando Zancaner, que demanda o bairro Beira Rio ao município de Castilho.

Do acidente resultou na morte da jovem de 19 anos e ferimentos gravíssimos em seu esposo de 23, que precisou ser transferido para a Santa Casa de Andradina e permaneceu internado pela UTI – Unidade de Tratamento Intensivo.