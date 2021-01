Carreta carregada com 37t de farelo de soja tomba no trevo de Nova Independência

NOVA INDEPENDÊNCIA – Um carreta carregada com 37 toneladas de farelo de soja tomou na manhã de quarta-feira, 06, altura do KM 172 da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração” (SP 563), mais precisamente na rotatória do trevo de acesso ao município de Nova Independência. O motorista não se feriu no episódio. A Polícia Rodoviária foi acionada e ordenou o trânsito pelo local. Homens do DER – Departamento de Estradas e Rodagens sinalizaram o local.

O acidente aconteceu quando o motorista seguia com uma carreta na cor branca, pela referida rodovia, sentido Andradina/Dracena, carregada com a carga a granel do farelo de soja coletada em Jataí/GO e seguia com destino ao porto de Paranaguá/PR.

Ele não soube precisar a dinâmica do acidente, disse apenas que tudo foi muito rápido e, logo após ter concluído a rotatória, não conseguiu controlar o veículo que, provavelmente com o peso do deslocamento da soja a granel, tombou na lateral direita da rodovia, que não precisou ser interrompida, já que a carga se esparramou além do leito carroçável, já na parte de terra.

O motorista não sofreu nenhuma escoriação, mas disse à reportagem que ficou bastante assustado. Mesmo assim precisou sair da cabine da carreta pela parte do parabrisa, que ficou todo danificado.

VÁRIOS ACIDENTES

O trevo da rodovia Integração, que dá acesso ao município de Nova Independência, já registrou inúmeros acidentes semelhantes a da manhã de quarta-feira, 06, em que a maioria deles resultou em ferimentos leves nos respetivos motoristas. Populares e motoristas usuários cobram do DER uma solução urgente para o referido trevo.

Um desses acidentes acabou resultando em vítima fatal quando o motorista de uma carreta transportando óleo vegetal capotou várias vezes e ele morreu no local.

Muitos acreditam e dão sugestão ser necessário realizar uma remodelagem do trevo, ou até mesmo criar um área de escape para evitar possíveis novos acidentes.