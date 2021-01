Faqueiro vai preso duas vezes depois de atear fogo na residência da esposa em Castilho

CASTILHO – A Polícia Militar prendeu no último sábado (02), o faqueiro identificado apenas por “L.”, de 25 anos, residente na rua João Lameu, bairro Leão 1, acusado de incêndio criminoso, lesão corporal, violência doméstica. Na primeira prisão, ainda de madrugada, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, ouvido e liberado pela Polícia Judiciária ao término do boletim de ocorrência. Já durante a manhã do mesmo sábado (02), a Justiça expediu Mandado de Prisão (MP) contra ele, sendo capturado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A primeira detenção do faqueiro aconteceu na madrugada de sábado, por volta das 3 horas da manhã, quando policiais militares de Castilho tomaram conhecimento de uma ocorrência de incêndio criminoso, ocasião em que um indivíduo teria ido até a residência do sogro, localizada na rua Rua Manoel Rodrigues dos Santos, para ter uma ‘conversa’ com sua ex-esposa, no intuito de reatar o relacionamento, como não obteve êxito, a agrediu com socos e chutes e, com raiva, para se vingar dela, acabou ateando fogo na residência, evadindo-se em seguida.

O imóvel sofreu perda total e a família da mulher, que morava junto com um filho ainda pequeno, além dos pais, ficou sem ter onde morar. Todos os militares de serviço na cidade durante aquela madrugada conseguiram localizar e prender o autor, mas ele acabou sendo liberado ao término do boletim de ocorrência.

Durante a manhã, quando assumiram o serviço naquela cidade, os cabos PMs Suf e Diletti, junto com os soldados PMs Graziela e Alencar, de imediato e de forma ininterrupta fizeram diligências para capturar de L., 25 anos, culminando na sua segunda detenção daquele mesmo sábado. Ele já tinha passagens por furto (Art. 155) quando menor.

Durante a captura ele evadiu-se pulando muros e cercas para escapar da prisão, porém, com o cerco em toda a quadra por onde ele tentou fugir, acabou sendo capturado. Encaminhado à Delegacia de Polícia, acabou sendo indiciado por incêndio criminoso, lesão corporal, violência doméstica, mas foi liberado naquela primeira detenção.

Porém, ainda na manhã do mesmo sábado (02), os mesmos policiais tiveram conhecimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela justiça em desfavor de L. pelos crimes cometidos na noite anterior.

Mais uma vez os policiais militares realizaram diligências pela cidade de Castilho e novamente o encontraram. L. recebeu voz de prisão e foi conduzido ao DP local para as providências cartorárias e posteriormente foi recolhido à disposição da justiça.