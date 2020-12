Funcionária da Zona Azul ferida em acidente de Biz ao lado do estádio

ANDRADINA – A funcionária da Zona Azul do município, F. S. B., de 20 anos, residente no bairro Piscina, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente sem gravidade, ao se envolver em acidente de trânsito no início da tarde de sexta-feira (23), no cruzamento das ruas Presidente Vargas com Orensy Rodrigues Silva, ao lado do estádio municipal Evandro B. Calvoso, centro. Socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, permaneceu em observação, devido o nervosismo. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando ela estava a caminho do almoço, pilotando a motoneta Biz, na cor branca, pela rua Orensy, sentido centro/bairro, e atravessou a sinalização de trânsito existente naquele cruzamento, interceptando a trajetória de um veículo de aplicativo, um GM Astra, na cor prata, dirigido por J. D. S., de 37 anos, residente no bairro Barbarotto, que estava seguindo pela rua Presidente Vargas, sentido bairro/centro e com passageiros.

O motorista de aplicativo ainda desviou para evitar a batida, mas a jovem na motoneta bateu forte contra a lateral do Astra, e se projetando para o parabrisa do veículo, caindo forte no asfalto.

A Biz sofreu poucas avarias, como quebra de um retrovisor, pequenos riscos na carenagem. Já o Astra teve quebrados o parachoque e o parabrisa dianteiros, além de amassamentos na lataria, lado esquerdo. Segundo o condutor do Astra, recentemente um caminhão bateu também contra seu veículo, causando outros estragos e já consertados. Também estava em sua mão correta de direção, como agora.