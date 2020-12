Morador de Andradina é preso furtando fios da decoração natalina em Três Lagoas

Ele é de Andradina e outros dois acusados presos juntos com ele residem nas cidades de Bauru e Panorama, no Estado de São Paulo

TRÊS LAGOAS/MS – Dois homens de 37 anos e outro de 45 foram presos em flagrante às 10h15min deste sábado (26) após serem flagrados tentando furtar os fios da decoração natalina da Avenida Antônio Trajano, nas proximidades da Igreja Matriz.

O trio foi preso pela Polícia Militar no instante em que deixaram o local. Os fios furtados foram colocados em uma mochila e sacolas. Os suspeitos, que residem nas cidades de Bauru, Panorama e Andradina, as três no Estado de São Paulo, já haviam subtraídos 37 metros de fios, uma mangueira de jardim com 15 metros.

Diante a situação de flagrante, os homens foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC) e foram autuados em flagrante pela autoridade policial.