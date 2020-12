Entregador de tintas ferido em acidente entre moto e Saveiro no centro

ANDRADINA – Um entregador de uma loja de tintas do centro de Andradina sofreu contusões leves na mão e joelho, lado direito, ao se envolver em acidente de trânsito na tarde da última terça-feira (22), no cruzamento das ruas Evandro B. Calvoso com Marechal Deodoro, centro. O Corpo de Bombeiros foi acionado por transeuntes, mas quando chegou ao local o rapaz recusou encaminhamento para atendimento médico especializado. Tanto vítima, quanto causador entraram em acordo e deixaram o local antes da chegada da Polícia Militar.

O acidente aconteceu quando o entregador pilotava a Titan 150cc, na cor preta, pela rua Evandro B. Calvoso, sentido bairro/centro e, ao se aproximar do cruzamento citado, teve a trajetória interceptada pela picape VW Saveiro, na cor prata, pertencente a uma empresa de montagem industrial que está prestando serviço para o frigorífico local.

O rapaz ainda desviou o que pode, mas acabou batendo a moto contra a grade e o parachoque frontal da picape. Felizmente não sofreu nenhum corte ou escoriações pelo corpo, somente as contusões na mão e joelho direitos. O motorista causador do acidente ainda quis que ele fosse então até uma farmácia, mas a vítima também recusou, dizendo que estava bem.

Como não estava ferido grave e os dois veículos reuniram condições de trafegabilidade, as partes envolvidas acabaram entrando em acordo quanto a possíveis prejuízos causados e cada um tomou seu destino depois de anotaram telefones de contato. O patrão da vítima esteve pelo local do acidente.

Com o impacto a picape Saveiro teve a grade frontal e o parachoque quebrados, enquanto a motocicleta teve apenas entortamento do estribo, além de pequenos riscos na carenagem.