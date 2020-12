Morador de Independência destrói Civic em capotamento na Integração

Ele é eletricista da Prefeitura da cidade e estava retornando para casa, quando se envolveu no acidente. Chovia muito no momento do capotamento.

NOVA INDEPENDÊNCIA – Um morador de Nova Independência, identificado apenas por Natalino e eletricista da Prefeitura da cidade, sofreu escoriações e contusões pelo corpo, felizmente leves, ao se envolver em acidente de trânsito na noite de domingo (20), na rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”. Ele recusou encaminhamento até uma unidade de saúde em Andradina. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência.

O acidente aconteceu quando o eletricista dirigia o Honda Civic, na cor branco, pela rodovia ‘Integração’, sentido Andradina/Nova Independência e, quando já estava próximo do trevo de acesso à sua cidade de origem, perdeu o controle de direção, bateu em um pequeno barranco e capotou por várias vezes, chegando a bater a parte traseira do veículo contra árvores que ficam ao longo daquele trecho. Chovia muito no momento do acidente.

Com o impacto o Civic sofreu amassamentos nos cantos dianteiro esquerdo e traseiro direito, em um claro sinal de que deu uma “pirueta” no ar, antes de parar além do acostamento.

Motoristas que passavam pelo local do acidente pararam para auxiliar o eletricista a sair do veículo, além de acionarem o Corpo de Bombeiros, policiamento rodoviário e Polícia Militar da cidade. O trecho no local não precisou ser interditado, apenas sinalizado, para que não ocorresse outros acidentes.

O Honda Civic, que seria ano 2007, sofreu grande destruição e não foi informado se possui seguro contra acidentes.