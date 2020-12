DDM prende ex-treinador de escolinha de futebol acusado de estupro de vulnerável

ANDRADINA – A Polícia Civil, através da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher prendeu na manhã do dia 16, o aposentado Antônio José Duarte, de 71 anos, residente na rua Campo Grande, na Vila mineira, ex-treinador de escolinhas de futebol infantil nas décadas de 80, 90, tendo já participado de diversos campeonatos. Ele é acusado de estupro de vulnerável. Depois de encaminhado até a DDM, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando a família de um menino de 11 anos foi até a Delegacia especializada registrar boletim de ocorrência contra o homem, acusando-o de ter praticado atos libidinosos contra ele.

Depois de obter um Mandado de busca domiciliar, equipes da DDM – Delegacia de Defesa da Mulher, DIG – Delegacia de Investigações Gerais e DISE – Delegacia de Investigações Sobre entorpecentes, foram até a residência do aposentado e em vistoria na casa, encontraram muitas fotos de garotos, praticamente todos menores, provavelmente do tempo em que ele era treinador de futebol infantil no campo da Vila Mineira (tendo sido até chamado de campo do Cavalinho). O menor que o denunciou também tinha foto sua no arquivo.

Policiais civis descobriram que o acusado, mesmo não sendo mais treinador de futebol infantil, mantinha uma frequência muito grande de meninos, com idades variadas, mas em torno na casa dos 11, 12 anos. Também descobriram que ele presenteava esses garotos com R$ 10,00, 20,00 e até R$ 30,00. O menino que foi vítima dele ganhou um telefone celular, embora o aparelho seja velho, mas ele não encontrou explicações o porque de ter dado o presente.

Agora com a prisão temporária dele, os investigadores vão apurar se houve alguma prática ilícita dos tempos que ele exercia a função de treinador de futebol infantil na Vila Mineira e, com a publicação do caso, alguma vítima dele possa aparecer. A Polícia tem 30 dias, prorrogáveis por igual período, para encerrar o inquérito e reunir provas para requerer à Justiça a prisão preventiva do acusado.