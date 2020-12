Desempregado é preso acusado de porte Ilegal de Arma de Fogo, desobediência, resistência e lesão corporal

CASTILHO – O desempregado P. B. S., de 33 anos, morador no bairro Nova Iorque, em Castilho, foi preso pela Polícia Militar na manhã do dia 17, acusado de porte Ilegal de Arma de Fogo, desobediência, resistência e lesão corporal, ao ser flagrado com um revólver da marca Colt, calibre .38mm. Ele resistiu à prisão e foi necessário o uso de força física e algemas para conduzi-lo à Delegacia de Polícia do município, onde foi indiciado e recolhido à cadeia pública de Pereira Barreto. A arma e a munição foram apreendidas pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu durante desenvolvimento da modalidade Atividade Delegada no município de Castilho, quando os policiais militares Sgt PM Alexander e Cb PM Diletti tomaram conhecimento de que pelo bairro Nova Iorque um indivíduo bastante conhecido nos meios policiais estaria portando uma arma de fogo e, com apoio do sargento PM Estigarribia (de folga), direcionaram o patrulhamento pelo referido Bairro e logo depois avistaram o indivíduo, alvo da denúncia, no corredor de uma residência.

Ao tentarem aborda-lo, ele empreendeu fuga pulando muros e cercas, sendo acompanhado de perto, momento que tentou sacar a arma que levava na cintura.

Feito o cerco, ele foi encontrado. No momento da prisão, desobedeceu e resistiu ativamente, inclusive incitando a população contra a PM, desferindo chutes, cabeçadas e mordidas contra os policiais que, utilizando de força física moderada e técnicas de imobilização, conseguiram detê-lo e algema-lo.

Com a chegada do apoio o preso foi retirado do quintal, ocasião em que, ao entrar no compartimento de presos da viatura, resistiu novamente com chutes contra a equipe, sendo necessário, para a preservação de sua integridade física e patrimônio público (viatura) a utilização de uma corda para amarrar suas pernas.

Verificando o local onde ele havia sido detido, os policiais localizaram um revólver calibre .38, marca Colt, cano de 6 polegadas, acabamento oxidado, número 858286, com uma munição intacta.

Diante dos fatos, P. B. S., 33 anos, recebeu voz de prisão em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, desobediência, resistência e lesão corporal, sendo encaminhado ao hospital local, sendo assistido pelos médicos Drs Diogo e Dr Antônio, medicado e liberado para registro do boletim de ocorrência.

Os policiais militares que tiveram ferimentos durante a prisão, também foram medicados.

Pela Delegacia de Polícia o acusado foi apresentado ao delegado, que tomou conhecimento dos fatos e ratificou a voz de prisão, recolhendo-o à Cadeia Pública de Pereira Barreto, permanecendo à disposição da Justiça.

Apoiaram a ocorrência Sgt PM Araújo, Cb PM Paulo Eduardo e Subtenente PM De Souza, Cb PM Suf e Sd PM Graziela.