Colisão entre carreta e ônibus deixa mortos e feridos na SP-425

No coletivo havia dois motoristas e 39 passageiros, dentre os quais cinco crianças que saíram ilesas; do caminhão morreram os dois ocupantes.

PARAPUÃ – Uma colisão entre uma carreta e um ônibus deixou ao menos 7 mortos e mais de 20 feridos na noite de segunda-feira (21). A batida ocorreu no trecho de Parapuã, mais precisamente nas proximidades do km 385 da Rodovia Assis Chateaubriand (SP-425).

Segundo informações do Cobom (Centro de Operações do Corpo de Bombeiros), o chamado de emergência foi por volta das 21h33. Em um primeiro momento, foram confirmadas quatro mortes, sendo outras três divulgadas pela corporação durante a madrugada.

De acordo com a equipe que atendeu a ocorrência, o ônibus de fretamento havia saído de São Félix do Xingu (PA) com destino a Carazinho (RS). No coletivo havia dois motoristas e 39 passageiros, dentre os quais cinco crianças que ficaram ilesas.

De acordo com os bombeiros, o caminhão envolvido na batida é um bitrem, com placas de Osvaldo Cruz. Nele havia duas pessoas, que não resistirem ao impacto e morreram.

As demais vítimas, sendo 14 com ferimentos graves, foram socorridas ao pronto-socorro das santas casas de Osvaldo Cruz, Parapuã e Tupã. Já as crianças ficaram aos cuidados da equipe do Conselho Tutelar de Parapuã.

Força-tarefa

Desde os primeiros minutos após o acidente, o trânsito no local ficou impedido. Equipes da Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e o resgate da Concessionária Eixo-SP estiveram empenhadas no salvamento e proteção daqueles que passavam ao redor.

Ainda não se sabe a dinâmica do acidente, mas aparentemente, trata-se de uma colisão frontal, o que será apurado pela Polícia Técnico-Científica.

As identidades das vítimas ainda não foram divulgadas.

