Adolescente de 16 anos é detido pela Rocam por tráfico de drogas

ANDRADINA – Um adolescente de 16 anos, residente no bairro Bela Vista, foi detido pela Polícia Militar na tarde de domingo (29), acusado de Ato Infracional/tráfico de entorpecentes ao ser flagrado com uma porção de crack, que depois de pesada aferiu 5 gramas. Cada grama de crack pode se transformar entre 3 a 5 pedras. Encaminhado ao plantão policial, entendeu que o caso era porte de entorpecentes e ao final da ocorrência foi liberado para sua mãe. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.

A detenção do menor infrator aconteceu quando os cabos PMs Lima Augusto de Silvio, da ROCAM – Ronda Ostensivas Com Apoio de Motocicletas, foram solicitados pelo COPOM para atendimento de ocorrência de tráfico de entorpecentes, dando conta que uma pessoa estava realizando comércio de drogas no Bairro Bela Vista, mais precisamente pela Rua Isabel Santos Kennetch.

A equipe realizou patrulhamento no local indicado e abordou o indivíduo alvo da denúncia, um menor de idade.

Durante a busca pessoal este dispensou ao solo uma porção, que depois foi localizada e tratava-se de entorpecente crack, que aferiu 5 gramas, tendo ele assumindo a propriedade do entorpecente e informando que havia pago o valor de R$ 150,00, e faria cerca de 20 porções menores e iniciaria o comércio e, se finalizasse a venda, lucraria o dobro do valor “R$ 150,00”.

Diante dos fatos e do material ilícito localizado, foi dada voz de apreensão a ele por tráfico de entorpecentes, não sendo necessário o uso de algemas para sua condução.

Compareceu no local da abordagem a mãe do adolescente que o acompanhou em seu veículo particular até o Plantão Permanente, e ele foi conduzido na Viatura de Força Tática do 1 SGT Estigarribia/CB Jerônimo/CB Amorim.

Sindicado apresentado no Plantão Permanente onde o Dr Thiago Rodrigues Barroca entendeu ser ocorrência de porte de entorpecente. Ele foi solto ao final do boletim de ocorrência. A droga foi apreendida pela Polícia Civil.