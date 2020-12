São de Três Lagoas os pais acusados de espancar um bebê de 01 mês

NOVA ALVORADA DO SUL/MS – Esta semana um bebê de apenas um mês de vida foi levado da cidade de Nova Alvorada do Sul para a Santa Casa, em Campo Grande, em estado gravíssimo, vitima de maus-tratos e espancamento.

A bebê está hospitalizada na Santa Casa, entubada, desde o dia (25/11), quando deu entrada com lesões na testa, na nuca e um traumatismo craniano grave. Ela também apresentava trauma antigo na cabeça e rompimento do fígado.

O pai, menor de idade e a mãe do bebê são de Três Lagoas, e se mudaram recentemente para Nova Alvorada do Sul. Foi a irmã do pai da recém-nascida que notou algo de errado com a pequena sobrinha. Ela, então, conversou com irmão e sua cunhada, e os pressionou a levarem a criança para o Hospital, caso isso não acontecesse, ela denunciaria o caso a polícia.

O Hospital da cidade só confirmou a suspeita da tia, de que a criança havia sido vítima de agressões graves e rapidamente acionou o Conselho Tutelar.

Por conta da grande repercussão e revolta por parte dos moradores da cidade, segundo autoridades policiais, o pai do bebê encontra-se escondido, uma vez que corre risco de ser linchado pela população.