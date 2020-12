Polícia Rodoviária inicia campanha Natal Iluminado 2020

O Segundo Batalhão de Polícia Rodoviária – “Ten Cel PM Levy Lenotti” inicia neste dia 01/12/20, a sua tradicional Campanha Natal Iluminado 2020, ocasião que as Bases do Policiamento Rodoviário da Polícia Militar do Estado de São Paulo receberão decoração especial e ficarão iluminadas em comemoração ao Natal.

A campanha tem como objetivo principal a arrecadação de fraldas geriátricas para doação à entidades filantrópicas e também visa estreitar os laços entre a Polícia Militar, por meio do Policiamento Rodoviário, e a comunidade. Tudo começou na cidade de Marília em 2016 e foi um grande sucesso, já que centenas de pessoas visitaram àquela Base e fizeram a sua doação. Este ano serão iluminadas as Bases Operacionais das cidades de Marília, Araçatuba, Jaú e Presidente Prudente.

Nas campanhas realizadas nos quatro anos anteriores foram arrecadadas mais de 12.000 (doze mil) fraldas geriátricas, as quais foram doadas para diversas entidades assistenciais. Importante destacar que as fraldas doadas pelos visitantes de nossas Bases serão destinadas a asilos das cidades de Marília, Araçatuba, Jaú e Presidente Prudente, por isso contamos novamente com a solidariedade das pessoas para alcançarmos este tão nobre objetivo.

Temos como parceiros nesta empreitada as Concessionárias de Rodovias: Entrevias, ViaRondon, CART e Eixo SP, responsáveis pelos trechos rodoviários, onde estão situadas as citadas Bases Operacionais do Policiamento Rodoviário.

Por fim, é necessário destacar que em decorrência das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coranavírus (covid19), esclarecemos que disponibilizamos álcool gel em nossas instalações e recomendamos que ao nos visitar use máscara e evite concentração de pessoas. Cuidar de você e dos outros também é um ato de amor!

VISITANDO A BASE DE ARAÇATUBA

Senhores profissionais de imprensa!!!

Venho convidá-los a visitarem a nossa Base do Policiamento Rodoviário, de Araçatuba, que se encontra totalmente decorada no período natalino.

Trata-se de uma decoração muito bonita, “iluminada”, na área externa e no rol de entrada da base, que conta com um “carinho”, também decorado, em que as crianças poderão tirar lindas fotos para recordação.

Convidamos aos que nos visitarem, a doarem um pacote de fraldas geriátricas que, ao término da campanha, no mês de janeiro, serão destinadas a Instituições de caridade do município (oportunamente também iremos divulgar).

Dentro em breve, A Base de Araçatuba estará divulgando fotos, e por isso é solicitado que todos ajudem a divulgar essa campanha e, se possível, a colaborarem.

Cap PM Amauri.