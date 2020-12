Funcionário da Prefeitura de Dracena encontra homem morto dentro da Casinha do Papai Noel

DRACENA – Na manha desta terça-feira (01), por volta das 08h30, um funcionário da Prefeitura de Dracena/SP, ao chegar para trabalhar na instalação da “Casinha do Papai Noel”, pela Praça Arthur Pagnozzi, localizou uma pessoa do sexo masculino, no interior da casinha deitado e imóvel.

Com a chegada dos Policiais ao local, foi constatado que tal pessoa já apresentava rigidez cadavérica, sendo o local isolado e acionado a Polícia Científica.

Através de exames periciais, foi constatado aparentemente tratar-se de uma morte natural, pois não havia quaisquer indícios de violência.

Pela análise dos documentos que portava, foi constatado que o homem possuía 34 anos e era natural de Mirandópolis/SP.

Testemunhas informaram tratar-se de morador de rua e sempre andava pela área central acompanhado de outras pessoas, nas mesmas condições.