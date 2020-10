Jovem encontrada carbonizada estava grávida de um dos acusados do crime

BIRIGUI – O operário de 39 anos que procurou a polícia em Birigui (SP) na semana passada relatando ter sido vítima de tentativa de homicídio é o principal acusado de assassinar o casal encontrado carbonizado dentro de um carro na zona rural de Coroados.

Apesar de o resultado do exame de DNA em material coletado nos corpos ainda não ter ficado pronto, a polícia tem convicção de que as vítimas são Ellen Priscila Ferreira da Silva, 24 anos, e Ely Carlos dos Santos, 39, de Birigui.

Segundo o delegado Paulo de Tarso, responsável pela investigação, a jovem estava grávida do operário, com o qual manteve um relacionamento amoroso.

Entretanto, o investigado voltou a se relacionar com a ex-companheira e também a engravidou. Diante disso, o casal queria que Ellen fizesse um aborto, o que ela não concordou.

Investigação

A Polícia Civil chegou ao principal suspeito porque ele costumava usar drogas com as duas vítimas. Além disso, foram obtidas imagens de câmeras de monitoramento mostrando o carro do operário indo e retornando do local do crime.

O GM Prisma foi apreendido durante o cumprimento dos mandados de busca e de prisão dele, da mulher dele e de outros dois investigados, na manhã de quinta-feira (29).

Ainda segundo a polícia, o boletim de ocorrência registrado por ele no último dia 21, alegando que teria sido vítima de tentativa de homicídio, tinha como objetivo tirar o foco da investigação.

Forjou

Naquela madrugada o operário esteve na delegacia e relatou que havia sido agredido por três homens enquanto fumava crack em um local conhecido como Lagoa, no Parque das Nações.

Disse ainda que teve pés e mãos amarrados com o cadarço do próprio tênis, um pedaço de arame farpado enrolado ao corpo e os supostos assassinos teriam dito que ele iria morrer queimado, como havia acontecido com Ellen e Santos.

Depois disso ele teria sido colocado sobre um sofá velho, no qual havia sido incendiado. Porém, por ter simulado estar desacordado, os supostos autores teriam fugido e ele se jogado ao chão, conseguindo se salvar.