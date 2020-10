Trio é preso no jardim Europa acusado de tentativa de homicídio

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na tarde de sábado (24), o desempregado G. J. F. S., 18 anos, residente na rua Adib Nascimento, o pedreiro L. S. B., 25 anos, da rua França e o adolescente S. Y. G. C., de 17 anos, da rua Londres, todos no jardim Europa, acusados de tentativa de homicídio qualificado. Encaminhados ao plantão policial, indiciados e ficaram a disposição da Justiça.

A prisão do trio aconteceu próximo das 13h45 depois que eles tentaram assassinar o servente de pedreiro A. S. L., o “Nê”, ou “Nem”, de 34 anos, residente na rua Presidente Kennedy, no jardim Alvorada, por motivo fútil, desferindo diversos golpes de caibro (madeira), socos, chutes e até marteladas, atingindo-o na região das costas, braço, abdômen e cabeça, que não foi consumado o homicídio porque ele fugiu e se refugiou em uma casa na rua Mateus Munhoz Ruiz, próximo do Rolex.

Ele foi socorrido até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, recebeu curativos e horas depois, quando havia melhorado, foi encaminhado ao a Polícia Militar plantão policial para ser ouvido pela delegada plantonista Michele Miliorini.

Enquanto isso a Polícia Militar foi acionada para atendimento da ocorrência, informando que uma pessoa estava sendo linchada e para escapar da morte, teria fugido e se escondido dentro da residência próximo do Rolex.

Quando os policiais foram até o local inicial da briga, localizou os dois maiores e o adolescente, sendo abordados e revistados, sendo encontrado com L. S. B., 25 anos, um martelo.

Em contato com a vítima, ela contou aos PMs que estava em um bar e ao voltar, foi abordado pelos três autores e ainda na companhia de uma pessoa identificada por N. S., do mesmo Jardim Europa e outro indivíduo identificado por Lian, passando a desferir os golpes contra ela, utilizando caibros de madeira, e até marteladas.

Já segundo disse os acusados no boletim de ocorrência, disseram que estavam em um salão de barbearia onde iriam cortar os cabelos, quando uma pessoa passou em frente do salão e disse que uma pessoa estaria entrando de casa em casa com intenção de furtar. Eles só teriam ido “socorrer” a mulher da casa onde o suposto autor do furto estaria. Eles negam as agressões e tentativa de homicídio.

Na UPA, depois de ouvido, “Nê” informou que tinha uma dívida de droga com Leandro, mas que a mesma já estava quitada. Por coincidência, quando os PMs efetuaram uma vistoria no veículo dele na hora da abordagem, localizaram uma pequena porção de entorpecente (maconha), que ele alegou ser para seu consumo.

PRISÃO PREVENTIVA

Como não está havendo audiência de custódia presencial devido a pandemia do coronavirus (covid 19), os acusados aguardaram na carceragem do plantão policial a decisão e o juiz converteu as prisões em flagrantes, em preventivas dos dois maiores, determinando seus recolhimentos ao CDP – Centro de Detenção Provisória de Nova Independência, permanecendo à disposição da Justiça, e a internação do adolescente em uma Fundação Casa onde houver vaga.

DUAS TENTATIVAS

Recentemente, o servente de pedreiro A. S. L., o “Nê”, ou “Nem”, de 34 anos, sofreu outra tentativa de homicídio, quando foi flagrado tentando furtar residências próximo do terminal rodoviário de Andradina. Pra sorte dele ele correu para as plataforma do local e os agressores perceberam o guarda do local, desistindo de seu intento. O próprio guarda acionou os bombeiros e a PM. Mais uma vez o furto era para sustentar o vício em crack.

