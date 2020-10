PM prende homem em Bento de Abreu com revólver nas partes íntimas

BENTO DE ABREU – Policiais militares de Bento de Abreu e Guararapes prenderam no domingo (25), um homem acusado de porte ilegal de arma de fogo depois de localizar um revólver calibre .38mm, numeração suprimida (raspada ou pinada), com 5 munições intactas. Encaminhado à Delegacia de Polícia de Valparaíso, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. A arma e as munições foram apreendidos pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando a PM recebeu informações sobre indivíduo portando arma de fogo em via pública, policiais militares de Guararapes e Bento de Abreu se deslocaram até a Praça municipal de Bento de Abreu e visualizaram um homem com as mesmas características passadas pelo COPOM.

Realizada abordagem, foi localizado junto às partes íntimas do averiguado um revólver calibre 38, acabamento cromado, cano medindo 2 polegadas, municiado com 5 munições intactas.

Ante ao exposto, foi dado voz de prisão em flagrante delito ao autor por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devido à supressão da numeração, e conduzido até o distrito policial de Valparaíso para as providências de Polícia Judiciária, permanecendo preso à disposição da Justiça.