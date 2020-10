PMs do 28º BPM/I realizam treinamento conjunto com o Exército Brasileiro

LINS – Durante toda a última quarta-feira (07), policiais militares da FORÇA TÁTICA e ROCAM – rondas Ostensivas Com Apoio de Motocicletas dos dois Batalhões componentes do CPI-10 (Comando de Policiamento Interior), o 28º e o 2º BPM/I (Batalhão de Policiamento Militar/Interior, além do 12º BAEP – Batalhão de Ações Especiais de Polícia, participaram de um treinamento em conjunto com o Exército Brasileiro.

O encontro ocorreu no 37º Batalhão de Infantaria Leve, sediado na cidade de Lins.

Na ocasião tiveram contato e Instrução de manuseio das metralhadoras calibre .50 e MAG 762mm.

O objetivo do treinamento foi instruir a tropa no manuseio desse tipo de armamento para que estejam plenamente capacitados a atuarem em caso de ocorrências ou apreensões durante ocorrências mais graves.

É a Polícia Militar se adaptando aos novos tempos, buscando constantes aprimoramentos no combate ao crime.