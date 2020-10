Homem vai ao Batalhão da PM formalizar reclamação e acaba preso

ANDRADINA – Na quinta-feira (09), um homem de 28 anos, profissão faqueiro, casado, natural de Canhotinho/PE, residente em Andradina, foi preso quando formalizava uma reclamação contra policiais militares dentro da seção de Polícia Judiciária Militar e Disciplina do 28º Batalhão de Polícia Militar/Interior (BPM/I), sediado em Andradina.

O fato, ocorrido no período da tarde do mesmo dia, iniciou-se quando ele compareceu naquele quartel para formalizar uma reclamação contra os Policiais Militares que no dia anterior (quarta-feira, 08), haviam apreendido seu veículo, um VW/Golf de cor branca, estacionado de forma irregular no prolongamento da Avenida Guanabara.

Na ocasião ele fingiu que não era o proprietário do veículo, mas, com a chegada do guincho, disse que o veículo era de um tio seu, apresentando uma CNH vencida desde 2016. Como a medida administrativa para a infração de estacionar em local e horário não permitido é a remoção, o veículo foi encaminhado ao pátio Rebocar.

Ao deslocar-se no Batalhão para pegar a segunda via da Notificação de Trânsito, ele resolveu formalizar uma reclamação e para tanto foi até a seção de Polícia Judiciária Militar e Disciplina.

Cumprindo uma formalidade, os Policiais da referida seção realizaram uma pesquisa completa do indivíduo e constataram que havia contra ele um Mandado de Prisão Preventiva expedido pela justiça da comarca de Quipapá/PE com base no artigo 157 do Código Penal (Roubo), ocorrido em 2011.

Em contato com o fórum daquela cidade, receberam a cópia do mandado original e o conduziram ao 1° DP onde o boletim de ocorrência foi registrado como captura de procurado, permanecendo o infrator à disposição da justiça.