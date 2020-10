Integrantes do PCC são presos pelo Baep em Fernandópolis

FERNANDÓPOLIS – Quatro integrantes do PCC – Primeiro Comando da Capital – foram presos em Fernandópolis por policiais do Baep de São José do Rio Preto acusados de sequestro e cárcere privado. O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira, dia 12.

As vítimas, que são de Fernandópolis, estavam sendo mantidas pelo bandidos, que acabaram sendo descobertos após investigação.

O caso foi apresentado no Distrito Policial em Fernandópolis.

Vítimas de sequestro seriam mortas por grupo do PCC

Duas pessoas sequestrada por um grupo do PCC seria executados após pendência com o crime organizado. O fato foi revelado durante depoimentos dos envolvidos no Plantão Policial em Fernandópolis, onde os fatos estão sendo apurados.

O RN obteve a informação de que dois rapazes, moradores do Jardim Araguaia e Paraíso foram obrigado a entrarem dentro de um veiculo na tarde deste domingo, dia 11, quanto bebiam cerveja em um bar no bairro Alto das Paineiras.

Homens armados em um carro preto colocaram as vítimas que foram levadas para um matagal na cidade de Jales. No local ainda não divulgados eles foram submetidos a tortura e ameaças de morte, até que conseguiram fugir ainda na madrugada e, às margens da Euclides da Cunha, conseguiram para um veiculo de aplicativo e imediatamente se deslocaram até a Delegacia em Fernandópolis.

O grupo do Baesp de São José do Rio Preto foi chamado e conseguiram prender sete pessoas envolvidas no sequestro que fazem parte do PCC – Primeiro Comando da Capital. Os bandidos são de Jales e Fernandópolis e teria até uma mulher no esquema.

Durante depoimento das vítimas, novas diligências foram feitas em Fernandópolis, sendo encaminhado mais dois rapazes a prestar depoimento no Plantão Policial de Fernandópolis.

As vítimas de sequestro já eram conhecidas no meio policial e chegaram a ficar presos após serem acusados de participar de um assalto em um Posto de Combustível de Ouroeste, mas acabaram solto, já que não foram identificados como autores do crime.

Fonte: regiaonoroeste.com