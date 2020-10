Trio arromba e furta a loja Bonés Brasil no centro de Andradina

Prejuízo só não foi maior porque um entregador de lanches passou de moto na hora e flagrou a ação dos marginais, que saíram correndo e abandonaram as roupas pela rua

ANDRADINA – A Polícia Civil está em busca de imagens que ajudem a identificar três indivíduos, entre eles um aparentando ser homossexual que no início da madrugada de quarta-feira, 07), arrombou e furtou peças de roupas, além de aproximadamente R$ 50,00 que estavam no caixa para ser usado de troco na loja Bonés Brasil. Um entregador e lanches percebeu o furto e quando acionava a Polícia Militar, o trio fugiu jogando peças de roupas pelo meio da rua. O proprietário ficou de registrar a ocorrência na Delegacia de Polícia.

O arrombamento e o furto aconteceram nos 10 primeiros minutos desta quarta-feira (07), quando um entregador de lanches passou pela rua Paes Leme, quase no cruzamento com a rua Jesus Trujillo, centro e percebeu a porta de vidro do Bonés Brasil aberta.

Ao parar para ver o que estava acontecendo, percebeu os três indivíduos dentro da loja e ele rapidamente pegou o telefone para acionar a PM. Nesse momento o trio saiu correndo sentido da pracinha da escola Francisco Teodoro, deixando para trás diversas peças de roupas esparramadas pela rua, além de todo o interior da loja bagunçado.

A Polícia Militar até que chegou rápido ao local e, depois de tomar ciência dos fatos, realizou intenso patrulhamento pelas imediações da praça do Teodoro, mas não localizou o trio suspeito.

Ao que tudo indica, esse mesmo trio tentou entrar em uma loja distribuidora de produtos de limpeza e plástico localizada na rua Alexandre Salomão, próximo da rodoviária de Andradina.

DESABAFO

O filho dos proprietários , indignado com a situação e o vandalismo, postou um desabafo em redes sociais, acompanhe:

“Essa noite por volta das 00:10 recebemos uma ligação de um entregador avisando que a loja tinha sido roubada (furtada na verdade), rapidamente nos deslocamos até lá e o entregador ainda estava lá , ele nos informou que 3 indivíduos estavam saindo correndo com roupas da loja e ao o verem, saíram correndo pela rua Jesus Trujilo. Prontamente acionei o 190 que chegaram ao local bem rápido, os policiais fizeram uma ronda buscando os meliantes pelas redondezas mas sem sucesso. É a segunda vez em menos de 20 dias que isso acontece e o que mais me deixa triste não é a perda material, pois isso trabalhamos e recuperamos, mas meu pai que é o proprietário da loja não quer fazer o boletim de ocorrência pois não acredita em nosso sistema judiciário e sabe que esses caras se forem pegos logo estarão nas ruas furtando de novo, isso se chegarem a cumprir alguma pena. É muito triste saber que comerciantes que pagam altos impostos, batalham e lutam diariamente perderam a confiança em nosso País pois para ele não compensa nem ir pra delegacia ficar um bom tempo lá fazendo o b.o sendo que quem furtou talvez não fique o mesmo tempo que ele ficou para registrar o furto, quero expressar nossos agradecimentos a Polícia Militar que faz seu papel muito rápido e corretamente mas infelizmente não depende só de nós…”