Desempregado apanha e vai preso ao ser flagrado furtando toca DVD de veículo

ANDRADINA – O desempregado A. F. S., o “Nonô”, de 33 anos, residente na rua Arlindo Monteverde, no bairro Bela Vista, precisou ser encaminhado pela Polícia Militar para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, na madrugada de domingo (04), depois de levar uma homérica surra de um proprietário de um veículo que ele estava furtando o aparelho eletrônico. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado por furto qualificado tentado e permaneceu a disposição da Justiça. Ele já possui diversas passagens pela Polícia.

A prisão do acusado aconteceu pouco depois da 1h quando a vítima, o operador de máquinas E. F. S., de 35 anos, residente no bairro Gasparelli, foi avisado por telefone por um amigo, que um indivíduo estaria furtando pertences de um veículo, no caso um gol G5, devidamente estacionado em frente de um local na rua Armando Salles, no bairro Santa Cecília, onde estava sendo realizada uma festa.

Imediatamente saiu do interior do evento para verificar o que estava acontecendo, percebendo que a porta de seu VW Gol estava aberto, com o indivíduo em seu interior. Então foi em direção ao carro e a tempo de constatar o acusado colocando o aparelho de DVD dentro de uma mochila.

Quando “Nonô” percebeu a aproximação do proprietário do Gol, fugiu do local a pé, sendo perseguido de perto pela vítima e por uma outra pessoa, dispensando a mochila na fuga.

Em dado momento “Nono” virou-se e encarou a vítima, com a intenção de agredi-la, entrando em luta corporal com ela. O operador de máquinas, a fim de se defender, acabou desferindo vários socos no rosto do acusado, que ficou completamente desfigurado e só assim conseguiu domina-lo, contando com a ajuda de outro homem.

Para furtar o aparelho de DVD, o acusado quebrou o vidro do lado do passageiro, além de quebrar o suporte do aparelho, que fiava parafusado ao painel. O aparelho está avaliado em aproximadamente R$ 600,00.