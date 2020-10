Queimada deixa quase 50 mil residências sem energia e interdita rodovia

Também assustou funcionários e direção do Friboi, a maior empresa empregadora da cidade de Andradina

ANDRADINA – Um grande incêndio originada em pastagens na tarde de quarta-feira, 07, provocou muito prejuízo, interdição da rodovia Euclides Oliveira Figueiredo, a “Rodovia da Integração”, altura do KM 204, além de deixar quase 50 mil residências, comércio e indústrias sem energia devido uma rede de alta tensão (13 mil volts), ter sido prejudicada. A concessionária de energia em Andradina conseguiu solucionar o problema horas depois.

O incêndio teve origem em pastagens e na vegetação próximo da estrada José Celestino de Oliveira, que demanda ao Timboré/Porto de Areia (do km 1 ao km 5) e, devido ao vento forte daquele momento, as chamas se dirigiram atravessaram a vicinal Nemezião de Souza Pereira (que demanda ao Timboré/Pedreira), seguindo sentido aos fundos do Friboi e atingindo as pastagens que circundam a ‘Rodovia da Integração’, próximo da subestação de energia que alimenta várias cidades vizinhas de Andradina.

Com a intensidade das chamas, os cabos de alta tensão começaram a apresentar problemas e de acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes da corporação e brigadistas da usina Raizen o combate ás chamas.

Por causa da queimada, moradores de Andradina, Nova Independência, Mirandópolis, Guaraçaí e Lavínia (SP) ficaram sem energia por alguns minutos.

Segundo a Elektro, empresa responsável pela distribuição de energia na região de Andradina, equipes realizaram manobras na linha e a distribuição foi normalizada após a operação em todas as cidades.

Funcionários do Friboi também se assustaram com a intensidade da f8maça e das chamas, sendo retirados de seus setores enquanto que a brigada de incêndio jogava água para resfriar o entorno da indústria localizada no bairro São Francisco, para que o fogo não oferecesse perigo às suas instalações, nem as centenas de veículos e motos estacionados pelo pátio daquela indústria.

Considerando se tratar de rodovia de pista simples, e do prejuízo à visibilidade em razão da fumaça; foi realizada a interdição da rodovia em ambos os sentidos; até que as condições melhorem. A Polícia Militar Rodoviária coordenou o trânsito no local. Também foi interditado no Km 215 (rotatória que dá acesso à Usina), para quem vem no sentido de Pereira Barreto X Andradina.

REACENDEU

Na tarde desta quinta-feira (08), as chamas voltaram a atingir a Fazenda do Estado, localizada na estrada vicinal Nemezião de Souza Pereira, que demanda ao Timboré/Pedreira e, novamente, brigadas de incêndio da usina Raizen e Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao fogo.