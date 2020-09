Motorista de Corsa atropela mulher em Biz e foge sem prestar socorro

ANDRADINA – A Polícia Civil deve ir em busca de imagens que possam ajudar a identificar o motorista de um GM Corsa Hatch, provavelmente na cor branco, que causou um grave acidente de trânsito no início do último dia 18, no cruzamento das ruas Elétrico Bracale (marginal da Rondon) com Kaiti Takebe, no bairro Santo Antônio e deixou gravemente ferida a gerente Luana Rios Andrade, de 27 anos, residente no conjunto “Quinta dos Castanheiras”. O caso foi registrado no plantão policial no dia dos fatos.

O acidente aconteceu poucos minutos depois da vítima sair de seu serviço, pilotando a motoneta Biz, na cor branca, pela rua Elétrico Bracale (marginal esquerda da Rondon), no sentido do jardim Brasil para o trevo da Av. Guanabara.

Ao passar pelo trevo da marginal com a rua Kaite Takebe, foi violentamente acertada pelo GM Corsa, cujo motorista havia saído do parque São Gabriel e acessaria para o centro de Andradina, pelo viaduto existente sobre a rodovia.

Com o impacto, a mulher foi jogada no asfalto, sofrendo fratura do braço esquerdo, escoriações pelo corpo, além de um trauma craniano leve, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, e depois transferida para a Santa Casa para realização de cirurgia para correção da fratura, inclusive com a colocação de pinos no local.

Devido o traumatismo craniano, a mulher sofreu lapsos de memória e somente agora está se recuperando gradativamente. Ela recebeu alta e está agora se recuperando em casa.

Depois de provocar o acidente, o motorista do GM Corsa fugiu sem prestar socorro à vítima. A perícia técnico/científica compareceu no local dos fatos e recolheu partes danificadas do veículo, que ajudou a identifica-lo que era mesmo um GM Corsa.

Se o motorista for descoberto, vai responder processo por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro e fusa do local do acidente.

O marido da vítima também está percorrendo todos os locais próximos onde aconteceu o acidente em busca de imagens que auxiliem a Polícia Civil a descobrir quem é o motorista para que possa ser indiciado. O esposo disse à reportagem que esse motorista foi um irrepo9nsável de ter abandonado uma mulher ferida e não prestado socorro, mas que ele vai ajudar a descobrir quem é.