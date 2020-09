Assentado é preso em Ilha Solteira acusado de porte ilegal de arma de fogo

ILHA SOLTEIRA – A Polícia Militar prendeu na tarde de sexta-feira (25), o assentado S. A. S., morador no assentamento Estrela da Ilha, acusado de porte ilegal de arma de fogo, depois de flagrado com uma Espingarda Gauge cal.36 de N°339006. Encaminhado à Delegacia de Polícia, foi indiciado e ficou à disposição da Justiça. O armamento foi apreendido pela Polícia Civil.

A prisão do acusado aconteceu quando a equipe da PM foi acionada via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar para atender a uma ocorrência de invasão de propriedade no Assentamento Estrela da Ilha, no município de Ilha Solteira.

Pelo local os policiais entraram em contato com a solicitante e seu marido, identificado como S.A.S. Ambos informaram que estariam morando no sítio daquele assentamento a pedido do dono, porém, na sexta-feira (24), ele, arrependido, invadiu a residência após arrombar a porta e colocou todos pertences do casal para fora.

O proprietário, que estava pelo local, se apresentou à equipe e informou que já teria pedido para a solicitante e seu marido saíssem da casa em ocasiões anteriores, já que ele iria mudar-se para lá, mas não foi atendido. Realmente na sexta teria retirado todos os pertences e móveis do casal que estavam dentro da residência e colocado para fora.

Policiais militares entraram na residência com autorização do proprietário, para fazer uma vistoria, localizando no quarto do casal uma espingarda da marca Gauge cal .36, de N°339006, supostamente de propriedade de S. A. S., marido da solicitante.

Diante dos fatos, os três envolvidos no episódio foram conduzidos para a Delegacia de Polícia do município, onde o delegado de plantão autuou S. A. S., em flagrante por porte ilegal de arma de fogo, e ele ficou à disposição da justiça. Já o proprietário do sítio foi autuado por dano e constrangimento ilegal e liberado ao término da ocorrência.