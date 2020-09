Lanchonete do Bezão é arrombada e furtada na madrugada

ANDRADINA – A lanchonete do Bezão, localizada no cruzamento das ruas Ceará com José Augusto de Carvalho, centro, foi vítima de arrombamento e furto na madrugada de segunda-feira (14), quando foram consumidos fatias de presunto, salame, queijo, algumas latas de cerveja, e pouco mais de 50,00 que estavam no caixa do estabelecimento comercial e servia de troco. O proprietário não chegou a registrar boletim de ocorrência, conforme disse à reportagem. O autor pode ser o mesmo que praticou uma série de furtos mediante arrombamento pelo centro da cidade.

O furto foi comunicado ao proprietário por vizinhos do local, mas o homem estava fora da cidade e somente a noite pode retornar. Essa não e a primeira vez que a lanchonete é alvo de ladrões. Da outra foi o mesmo ‘modus operandis’ e a mesma porta, mas o ladrão não conseguiu levar nada.

Desta vez consumiu peças de queijo, presunto, várias cervejas e levou outras embora, além do dinheiro trocado. O proprietário informou que providenciou o reparo na porta danificada, mas que não iria registrar boletim de ocorrência.

MIL NOTICIAS/AGÊNCIA