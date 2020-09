Entregador de pizzas ferido em queda de moto no bairro Pereira Jordão

ANDRADINA – O entregador de pizza A. C. B., de 39 anos, teve contusões e escoriações pelo corpo, ao sofrer uma queda acidental de moto na tarde de quinta-feira (24), no cruzamento das ruas Silva Jardim com D. Pedro I, no bairro Pereira Jordão. Socorrido pelos bombeiros até a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicado e liberado posteriormente. A Polícia Militar compareceu ao local.

A queda aconteceu quando o entregador pilotava a CG 160, na cor azul, pela rua Silva Jardim e, ao chegar no cruzamento citado, freou bruscamente a roda dianteira e por ser freio a disco, a roda literalmente derrapou nos pedriscos do asfalto, provocando uma grande queda do condutor, causando os ferimentos em seu corpo.

Segundo informações, ele estava indo até a casa de sua mãe, localizada na rua D. Pedro I, a 100 metros do local do acidente.

Com a queda, a motocicleta sofreu danos nas abas laterais, guidão, riscos no tanque e carcaça do farol.