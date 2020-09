Desempregado é preso pela PM acusado de arrombar e furtar a Drogaria Moretti

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na madrugada de sexta-feira (25), o desempregado A. C. F., de 34 anos, residente na rua Goiás, Bairro Antena, acusado de furto qualificado após ser flagrado ao arrombar uma porta de blindex da Drogaria Moretti, localizada no cruzamento das ruas Alexandre Salomão, com Rodrigues Alves, centro. Encaminhado ao plantão policial, foi indiciado e recolhido à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da Justiça.

A prisão do acusado aconteceu quando policiais militares foram acionados via Copom – Controle de Operações da Polícia Militar para atendimento de ocorrência de tentativa de furto pela loja Alameda Tintas, localizada na rua Rodrigues Alves, próximo dos Correios.

Após verificarem que a loja de tintas estava sem qualquer dano aparente, os policiais militares ampliaram o raio de buscas e constataram que a Drogaria Moretti estava com o vidro blindex quebrado. O acusado do furto utilizou uma barra de ferro para estilhaçar o lâmina de vidro de 8mm de espessura.

Imediatamente os PMs passaram a realizar vistorias pelo centro e logo depois, ao lado do “espetinho do “Garapa”, localizado no cruzamento das ruas Ceará com Dom Bosco, avistaram o indivíduo A. C. F., com três sacolas de plástico, com produtos cosméticos e remédios.

Próximo dali, dentro de uma caçamba de entulhos, policiais militares localizaram a CPU do computador da farmácia.

Diante das evidências da participação dele no arrombamento e furto, os policiais deram voz de prisão ao indivíduo.

O autor do crime foi conduzido ao Plantão Policial onde o delegado Carlos Falsirolli ratificou a prisão em flagrante deixando de arbitrar fiança, recolhendo-o à cadeia de Pereira Barreto, à disposição da justiça.