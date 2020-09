Cartorária ferida em acidente entre Biz e Hyundai HB20

ANDRADINA – A cartorária L. M. C., de 26 anos, residente na rua Antônio Modesto Filho, na Vila Botega, sofreu escoriações e contusões pelo corpo ao se envolver em acidente de trânsito na tarde de quinta-feira (24), no cruzamento das ruas Homero Rodrigues Silva com Mato Grosso, centro. Encaminhada para a UPA – Unidade de Pronto Atendimento, foi medicada e liberada posteriormente. A Polícia Militar registrou boletim de ocorrência.

O acidente aconteceu quando a vítima pilotava a motoneta Biz, na cor vermelha, pela Homero, sentido bairro/centro e ao chegar no cruzamento citado, teve a trajetória interceptada pelo veículo Hyundai HB20, na cor preta, placa de Jundiaí/SP, dirigido por uma mulher de 30 anos, que mora na mesma rua Mato Grosso, em um edifício a 100 metros do local do acidente.

Com o forte impacto a cartorária caiu no asfalto, sofrendo as escoriações e contusões pelo corpo, reclamando de muitas dores no quadril, felizmente sem fraturas, conforme constatou exames de raio X realizados posteriormente.

Com o impacto a motoneta sofreu quebra do paralama, entortamento das bengalas, mesa e riscos na carenagem, todos dianteiros.

A motorista do HB20 seguia pela rua Mato Grosso, no sentido dos bairros Peliciari para o centro e estava apenas à 100 metros de onde mora, disse que parou naquele cruzamento e, como não percebeu a aproximação de nenhum veículo, retomou a marcham quando aconteceu o acidente.

O veículo 4 rodas sofreu afundamento do paralama traseiro esquerdo, além de riscos na lataria, do mesmo lado. O esposo da motorista do HB20, que é juiz federal e está há pouco tempo na cidade, se responsabilizou por eventuais prejuízos causados na Biz.

A perícia técnico/científica foi acionada e registrou os fatos em fotos para emissão de posterior laudo sobre as causas do acidente, o que deve acontecer em até 30 dias.