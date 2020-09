Rapaz de 23 anos é assassinado com tiro no rosto, em Araçatuba

Crime ocorreu na noite de sábado (12), na avenida Ibirapuera, em Araçatuba

ARAÇATUBA – Um rapaz de 23 anos, identificado como Gabriel Henrique Alves da Silva Miranda, morador no conjunto habitacional Ezequiel Barbosa, foi assassinado com um tiro no rosto, na noite deste sábado (12), em Araçatuba (SP).

O crime ocorreu no cruzamento das Avenidas Ibirapuera e Waldemar Alves. A vítima conduzia uma motocicleta BMW no momento em que foi baleada. O atirador também estava numa moto e fugiu em alta velocidade.

Equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e constatou a morte do motociclista no local. O trecho da avenida foi interditado para perícia do IC (Instituto de Criminalística) e para a remoção do corpo, que será encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), para exame necroscópico.

O caso é investigado pela Polícia Civil. Ainda não se sabe a motivação do crime e nem quem são os envolvidos no crime. No local peritos encontraram uma cápsula aparentando ser de pistola 9 milímetros.

Denúncia

Informações podem ser passadas à polícia por meio dos telefones 190 e 197. O denunciante não precisa se identificar.

Fonte: RP10