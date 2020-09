Denúncia leva GOE/Deic até casa de massagem que seria prostíbulo, em Araçatuba

Ação ocorreu nesta segunda-feira (14) na Avenida da Saudade; Casa foi inaugurada há poucos meses

ARAÇATUBA – Policiais civis do GOE (Grupo de Operações Especiais) do Deic de Araçatuba flagraram oito mulheres em uma casa de massagem que também seria um prostíbulo, na Avenida da Saudade, em Araçatuba (SP). A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira (14).

Os policiais do Deic foram até o local para apurar denúncia de tráfico e uso de drogas e de exploração sexual na casa de massagem, inaugurada recentemente.

No momento da busca, as mulheres alegaram que estavam ali para atendimento aos clientes da casa de massagem. As sessões eram agendadas pelo telefone e pelo WhatsApp.

Elas e o dono do estabelecimento negaram a prostituição. No entanto, os policiais acharam centenas de preservativos e kits sexuais com vibradores e gel lubrificante nos quartos da casa, além de quatro rádio comunicadores (HTs).

As salas de atendimento eram equipadas com macas e camas, conforme os policiais.

O proprietário do local disse aos policiais que eventualmente as moças que ali atendem realizam programas

sexuais, porém fora daquele ambiente. No entanto, a perícia do IC (Instituto de Criminalística) localizou preservativos já utilizados dentro de cestos de lixo de uma das salas para atendimento de clientes.

Um cigarro artesanal de maconha foi encontrada dentro de um maço de cigarros sobre uma geladeira. Uma das garotas da casa assumiu a propriedade da droga. O empresário e todas as mulheres foram qualificados. O material encontrado na casa foi apreendido.

No plantão policial foi registrado boletim de ocorrência de favorecimento a prostituição e de porte de droga. O caso continua sendo investigado.

Fonte: RP10