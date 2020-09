Engenheiro civil de Andradina morre em acidente de moto em Marília

MARÍLIA – O engenheiro civil Leonardo Augusto Sacco, de 27 anos, residente na rua Alexandre Salomão, bairro Passarelli, em Andradina, morreu ao se envolver em um acidente na madrugada desta quinta-feira (17), na rua Nove de Julho, no centro de Marília.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu por próximo de 1h30, e ao ser acionada, chegou no local dos fatos encontrou a vítima caída no asfalto, com a moto distante cerca de 30 metros distante.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado e os socorristas chegaram a fazer massagem cardíaca para tentar reanimar Leonardo, como massagem cardíaca, ventilação mecânica, no entanto a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu ali mesmo. O óbito foi atestado por um médico do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também acionado, já que o acidente era de natureza gravíssima.

Depois do trabalho da perícia técnica/científica, o corpo de Leonardo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal do Hospital das Clínicas de Marília para ser submetido a exames necroscópicos e liberado na manhã desta quinta-feira (17), para o traslado e sepultamento no cemitério são Sebastião, em Andradina.

No registro policial não constam as circunstâncias do acidente, mas segundo o apurado pela reportagem do Marília Notícias, Leonardo teria perdido o controle de direção da motocicleta após passar em alta velocidade por uma lombada, perdeu o controle de direção e bateu o corpo violentamente contra o asfalto.

Não foi possível apurar o horário do sepultamento. Seus pais são o aposentado Gilberto Sacco e a dona de casa Marluce.