Advogada oferece quase R$ 45 mil para PMs em troca de liberdade de ‘cliente’ e dupla é presa por corrupção ativa

Ao ser abordado pela PM, homem confessou o furto a uma residência em Presidente Prudente e também fez oferta a PMs para tentar se livrar da prisão.

A Polícia Militar recuperou, na quarta-feira (16), quase R$ 45 mil em dinheiro que haviam sido furtados de uma casa, em Presidente Prudente. Além disso, duas pessoas foram presas por corrupção ativa após oferecer dinheiro aos militares em troca de liberdade. Eles foram abordados na capital paulista.

De acordo com informações da corporação, em patrulhamento, policiais militares avistaram um veículo, cujo condutor, ao perceber a presença da viatura, apresentou atitudes suspeitas. A situação motivou uma abordagem.

O homem foi revistado, mas nada foi localizado. Porém, em revista veicular, a equipe encontrou ferramentas de arrombamento. Ao realizar pesquisas, a equipe ainda foi informada de que o veículo teria sido usado em um furto qualificado a residência, em Presidente Prudente. Do imóvel foram subtraídos a quantia de R$ 150 mil e aparelhos eletrônicos.

Os policiais questionaram o indivíduo sobre o tal furto. Conforme contou a PM, ele confessou a autoria e ofereceu R$ 50 mil aos militares para que fosse liberado no local. Na sequência, o homem recebeu voz de prisão por corrupção ativa e conduzido à Delegacia da Polícia Civil.

Ainda no desdobramento do fato, foi solicitado contato com a sua convivente. Ao chegar no comércio da família, no Brás, os policiais foram recebidos por uma mulher que se apresentou como advogada do indivíduo. Na ocasião, ela ofereceu e entregou a quantia indevida de R$ 44.900 em cédulas de R$ 100 aos militares em troca da liberdade do acusado.

Neste momento, a advogada também recebeu voz de prisão pelo crime de corrupção ativa e foi levada à Delegacia da Polícia Civil, de acordo com informações da PM.

Na unidade policial, as prisões foram ratificadas. Com relação à mulher também foram tomadas providências junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

A polícia ainda busca um morador da região de Presidente Prudente que é suspeito de envolvimento no furto.

A reportagem solicitou um posicionamento à OAB sobre o caso, mas ainda não obteve retorno.

Furto qualificado

Na última terça-feira (15) foi registrado o furto a uma residência na Vila Boa Vista, em Presidente Prudente. De acordo com informações da PM, do imóvel, onde reside um casal de idosos, foram levados mais de R$ 160 mil em dinheiro.

As vítimas são comerciantes e disseram que guardavam o dinheiro em casa há muito tempo para poder reformar a casa, conforme relatou a polícia.

Quando os moradores chegaram em casa, por volta das 19h, constataram a invasão, que a casa estava toda revirada e que o dinheiro havia sumido.

A Polícia Militar foi em busca de câmeras de segurança pela rua e depois de horas conseguiu imagens dos suspeitos e de um carro. O veículo era de outro município e constava venda para uma locadora de São Paulo.

Segundo informou a PM, os dados da placa do automóvel foram inseridos em um sistema e na mesma noite foi identificado que o carro passava por vários pontos da capital paulista. Ainda foi informada a participação em uma ação criminosa.

Na quarta-feira (16), então, o veículo foi abordado pela Polícia Militar em São Paulo e houve a prisão de um homem e de uma mulher, bem como a recuperação de parte do dinheiro.