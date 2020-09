Polícia Civil prende oito em operação de combate à criminalidade no centro-oeste paulista

A Polícia Civil prendeu oito pessoas em uma operação de combate à criminalidade na terça-feira (15) em cidades do centro-oeste paulista. A ação foi feita na área de abrangência do Deinter-4, com ocorrências em Marília, Tupã, Pederneiras, Igaraçu do Tietê, Ourinhos e Bauru (SP).