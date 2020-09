Polícia Militar prende autor de furto em escola e recupera objetos levados

ANDRADINA – A Polícia Militar prendeu na manhã de quinta-feira (10), o desocupado J. B. S., F., o “Joãozinho”, de 29 anos, residente na rua Cuiabá, Vila Mineira, acusado de furto qualificado, ao ser surpreendido com vários aparelhos eletrônicos furtados da Escola Estadual Àlvaro Guião, localizada na rua Vitório Guaraciaba, centro. Encaminhado ao 2º DP, foi indiciado e permaneceu à disposição da Justiça. Os objetos furtados foram devolvidos ao diretor do estabelecimento de ensino.

A prisão de “Joãozinho”, com mais de uma dezena de passagens na Polícia principalmente pelo crime de furto, aconteceu próximo das 9h, quando uma equipe formada pelos cabos PMs Teodoro e Wander, foram acionados para atendimento de furto já ocorrido pela Escola Estadual Dr° Álvaro Guião.

No local, segundo o solicitante, houve o furto de 02 monitores, 02 teclados, 02 pares de caixas de som, além de 01 estabilizador e um 01 mouse, tudo pertencente aos computadores da referida escola.

Após verificarem o sistema de filmagens da escola, os policiais militares visualizaram que o autor, mediante escalada, danificou um dos vidros da janela de acesso à secretaria da escola, levando os objetos acima descritos, fato ocorrido por volta das 00h30 já da quinta-feira (10). Nas filmagens os PMs reconheceram que o autor possivelmente seria “Joãozinho”, de 29 anos, já conhecido nos meios policiais pela prática de dezenas de furtos.

Já na manhã da mesma quinta-feira (10), a equipe do CGP – comando Grupo Patrulha, formada pelo 1° Sgt PM Constantino e Cb PM Queiroz, ciente do furto e imagens disponibilizadas, foi acionada para atendimento de ocorrência desentendimento familiar entre “Joãozinho” e sua mãe.

Ao chegaram ao local dos fatos, os policiais militares reconheceram imediatamente como o indivíduo das filmagens e autor do furto da escola Àlvaro Guião.

Diante das evidências, policiais militares realizaram busca domiciliar e localizaram os objetos escondidos no quarto do acusado. Ele acabou por confessar o delito.

Foi dada voz de prisão ao autor pelo crime do ART. 155 do CP, sendo apresentado, juntamente com os produtos do furto, no 2° DP, onde o delegado Dr° Carlos Falsiroli, ratificou a prisão, permanecendo Joãozinho à disposição da Justiça.