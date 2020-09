Polícia Civil prende duas pessoas ao deflagrar a “Operação Rescaldo” por Andradina

ANDRADINA – A Polícia Civil de Andradina desencadeou na manhã de quinta-feira (10), a “Operação Rescaldo”, para cumprimento de 9 mandados de busca e apreensão, resultando em duas pessoas presas em flagrantes pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e outra por tráfico de entorpecentes. O resultado final da Operação, bem como o indiciamento das pessoas presas em flagrante aconteceram nas dependências do plantão da Delegacia Seccional de Andradina.

37 POLICIAIS CIVIS PARTICIPARAM

Na “Operação Rescaldo”, em referência ao trabalho final de investigação e prisão daqueles acusados que sobraram da já famosa nacionalmente guerra de gangues de jovens de Andradina, teve um total de 37 policiais civis envolvidos, 20 viaturas e foi coordenada pelos delegados de Polícia Marcelo Zompero, Raoni Spetic Selva e Carlos Falsirolli. Agentes de todas as Delegacias de Andradina, além de Delegacias de Castilho, Murutinga do Sul, Guaraçaí, Mirandópolis, Pereira Barreto, Suzanápolis e Sud Menucci foram engajados para o sucesso da referida operação.

PRISÃO COM ARMA

O serviços gerais V. U. A. A., de 19 anos, residente na rua Euclides da Cunha, bairro Antena, foi preso e indiciado por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, depois que policiais civis o abordaram ainda dormindo, próximo de 8h. Foi revistado e nada de ilícito foi localizado com ele.

Porém, durante a vistorias no quarto dele, foi localizado escondido embaixo de seu travesseiro, um revólver calibre .32mm, sem marca aparente e com a numeração raspada (suprimida), com 7 munições intactas.

Questionado sobre o armamento, o braçal informou que comprou o mesmo há cerca de um ano na cidade de Três Lagoas/MS (não lembrando do valor), e que o revólver seria para sua proteção pessoal. Conforme o apurado junto a policiais civis de Andradina, o rapaz preso teria envolvimento na guerra de gangues de jovens de bairros de Andradina e seria aliado dos bairros Benfica e Jardim Europa, contra os bairros Pereira Jordão e Vila Mineira. Ele, porém, nega tal envolvimento.

Ele ainda informou que guardava mais cinco munições do mesmo calibre em uma mochila, localizada depois pendurada na área da casa de sua avó. Dando sequência na vistoria domiciliar, mais nada de ilícito foi encontrado. Foi feito o uso de algemas conforme sumula vinculante do STF, devido o fundado receio de fuga e para segurança dele e dos agentes policiais.

O celular que ele portava foi apreendido e em seu conteúdo foram encontradas fotos de uma arma, uma pistola, porém, a arma ainda não foi localizada.

TRAFICO DE ENTORPECENTE

O pintor D. W. P. S., o “Titanic”, 30 anos, residente na rua Fernando Morimoto, na cohab Benfica, também foi preso pela Polícia Civil durante a realização da “Operação Rescaldo”, acusado de tráfico de entorpecentes, após ser localizada certa quantidade de droga (maconha), na casa de sua mãe durante a vistoria e depois na casa de sua namorada, onde ele foi localizado. Ele não ofereceu resistência e assumiu a propriedade da droga localizada nas duas residências.

Em outubro de 2019 ele também foi preso pela Polícia Civil acusado de tráfico de drogas.

PORTE DE ENTORPECENTE

Um mecânico de 22 anos, residente na rua Paulo Marin, bairro Benfica, foi surpreendido fumando um cigarro de maconha, quando policiais civis pularam o muro para cumprimento do mandado de busca. O rapaz informou que estava prestes a ir trabalhar, por isso fez o uso do entorpecente. Encaminhado até o plantão da Delegacia Seccional, foi indiciado por porte de entorpecente e liberado ao final da ocorrência. A droga foi apreendida.