Barbeiro e ajudante de pintor presos com droga retornando de Três Lagoas

CASTILHO – Uma equipe de Força Tática formada pelo Sgt PM Alexander, Cb PM Diletti, Cb PM Rezende e Cb PM Amorim, prendeu na tarde de quarta-feira (09), o barbeiro H. F. F. A., de 19 anos, residente na rua São Ângelo, no jardim Brasil, e o ajudante de pintor G. H. S. P., 18, da rua Mato Grosso, bairro Peliciari, os dois de Andradina, acusados de tráfico e associação para o tráfico de drogas, ao serem flagrados com 101 gramas de maconha (Cannabis Sativa), quando retornavam da cidade de Três Lagoas/MS para sua cidade de origem. Encaminhados ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foram indiciados e permaneceram à disposição da Justiça.

A prisão da dupla aconteceu durante patrulhamento preventivo de Força Tática na tarde de quarta-feira (09), pelo município de Castilho, quando os policiais militares percorriam a Rodovia BR 262, acesso para a estrada vicinal CTH 170 (estrada entre o posto Brasil Petro e a Ponte entre SP e MS), e avistaram uma motocicleta Honda CG 160 Start, na cor vermelha, ocupada pelos dois indivíduos, que demonstraram muito nervosismo com a proximidade da equipe policial, motivando com que os policiais realizassem a abordagem para fiscalização.

Durante o acompanhamento tático, os PMs avistaram o passageiro dispensar algo no gramado. Os dois moradores de Andradina foram abordados e submetidos à busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado.

Questionado sobre o que tinha dispensado, o ajudante de pintor inicialmente negou que havia jogado algo, entretanto, em varredura nas proximidades por onde eles passaram, foi localizado um tijolo envolto em plástico filme que continha 101 gramas de maconha. Com o barbeiro, foi localizada a quantia de RS 15,00.

Questionados novamente a respeito da droga localizada, confessaram que adquiriram a droga na cidade de Três Lagoas/MS e que cada um tinha pago a quantia de RS 70,00, ou seja, 50 gramas para cada um.

Diante do material ilícito localizado e da confissão dos acusados, foram dadas voz de prisão em flagrante aos dois por infringir os artigos 33 e 35 da Lei 11343/06, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Castilho.

Cabe salientar que pela Delegacia de Castilho, os policiais militares que apresentavam a ocorrência tomaram conhecimento por meio do Copom da informação que o barbeiro iria buscar droga sim na cidade sulmatogrossense, bem como com o objetivo de comercializa-la por Andradina.

Devido o horário, a ocorrência foi apresentada na Seccional de Andradina onde a delegada de plantão ratificou a voz de prisão, recolhendo os acusados à carceragem da Seccional, onde, posteriormente, foram recolhidos à Cadeia Pública de Pereira Barreto SP, a fim de aguardarem a audiência de Custodia. Como não está havendo a presencial devido a pandemia do coronavirus, aguardaram a decisão do juiz sobre se responderiam aos processos presos, ou em liberdade. Essa é a segunda detenção do barbeiro pelo mesmo tipo de crime.

As 101 gramas de maconha, R$ 15,00 em dinheiro que a dupla ocupava, que foi emprestada de um amigo do barbeiro, foram apreendidos pela Polícia Civil.