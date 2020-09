Moradora de Brasília é presa pelo TOR com 21 tijolos de maconha

ANDRADINA – A moradora de Brasília/DF, K. C. M. M., 18 anos, foi presa pela Polícia Militar Rodoviária na tarde de segunda-feira (31/08), acusada de tráfico de entorpecentes, depois de flagrada com uma mala em um ônibus contendo 21 tijolos de maconha (Cannabis Sativa). Encaminhada ao plantão da Delegacia Seccional de Andradina, foi indiciada e permaneceu à disposição da Justiça. A maconha foi apreendida pela Polícia Civil.

A prisão da acusada aconteceu próximo das 16h30, durante o desencadeamento da “Operação Interior Mais Seguro”, visando o combate ao tráfico de drogas e outros crimes, quando os policiais militares rodoviários do TOR – Tático Ostensivo Rodoviário, abordaram para vistoria, um ônibus de linha regular de transporte de passageiros, que fazia a linha Campo Grande/MS à Brasília/DF, na base do pelotão da rodoviária de Andradina, localizada no KM 631 da rodovia Marechal Rondon, em Andradina.

Na mala de uma mulher os policiais localizaram 21 tijolos de maconha. K. C. M. M., 18 anos, moradora de Brasília/DF, alegou que pegou a mala com a droga na cidade de Campo Grande/MS e levaria para Brasília/DF, sob a promessa de receber R$ 5 mil pelo transporte.

A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Plantão de Andradina, onde a mulher foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela aguardou na penitenciária de Tupi Paulista a decisão do juiz se ia responder o processo presa ou em liberdade.