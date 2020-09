Operação Independência detém 184 pessoas

Também foram apreendidos 58,4 quilos de drogas e recuperados 74 veículos

Polícia Militar do Estado de São Paulo realiza, desde a 0 hora de sexta-feira (4), mais uma edição da operação “Rodovia Mais Segura”, realizada no âmbito da operação Independência. A ação foi deflagrada em todo o Estado de São Paulo.

Com a finalidade de combater a criminalidade e prevenir infrações, garantindo a segurança nas rodovias, 20.165 policiais militares foram mobilizados, com o emprego de 8.791 viaturas e 11 helicópteros.

Durante a operação, 139 pessoas presas e/ou apreendidas e 45 foragidos capturados. Mais de 13 mil veículos foram vistoriados e outros 64 motoristas autuados por consumo de álcool, por se recusar a fazer o teste do bafômetro ou dirigir embriagado. A PM também apreendeu 12 armas e 54,5 quilos de drogas, além recuperar 28 veículos produtos de roubo ou furto.

Participaram da ação várias divisões da Polícia Militar, como as unidades especializadas, Forças Táticas, Batalhões de Ações Especiais de Polícia (Baeps), policiamento de choque, territorial e ambiental, bem como Comando do Policiamento Rodoviário. Drones e cães farejadores.

Nas vias urbanas da Capital, a fiscalização foi realizada pelo Comando de Policiamento de Trânsito. As equipes permaneceram em locais estratégicos, apontados pelo serviço de inteligência da PM, para sufocar possíveis ações de criminosos.

Operação Independência

No decorrer deste feriado prolongado, estão sendo realizadas ações integradas entre as forças de segurança e a Secretaria de Logística e Transportes para garantir apoio a municípios do litoral e interior na fiscalização de medidas sanitárias contra o coronavírus e patrulhamento de rodovias. Ao todo, mais de 20 mil policiais estão mobilizados, com apoio de 7,2 mil viaturas, 880 motocicletas, 35 montarias, 11 helicópteros Águia da PM e oito drones para monitoramento de pontos estratégicos nas rodovias e também nas áreas urbanas.